Scontro fra due auto a Pralungo. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti coinvolti.

Incidente stradale nella serata di Santo Stefano a Pralungo. Per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate poco prima delle 18, nei pressi dell’incrocio fra via Garibaldi e via Tollegno.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti coinvolti, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella regolazione del traffico e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Gli automobilisti coinvolti hanno subito ferite di lieve entità.

