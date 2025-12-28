Seguici su

CronacaValle Elvo

Scontro fra due auto a Pralungo

Sono intervenuti i sanitari del 118

Pubblicato

1 minuto fa

il

Scontro fra due auto a Pralungo

Scontro fra due auto a Pralungo. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti coinvolti.

Incidente stradale nella serata di Santo Stefano a Pralungo. Per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate poco prima delle 18, nei pressi dell’incrocio fra via Garibaldi e via Tollegno.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti coinvolti, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella regolazione del traffico e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Gli automobilisti coinvolti hanno subito ferite di lieve entità.

LEGGI ANCHE: Uno di 39 anni a spasso per Biella con la droga

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.