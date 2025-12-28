Seguici su

Due uomini neri con il cappuccio fanno paura a Pollone

Sono intervenuti i carabinieri

1 ora fa

Due uomini neri con il cappuccio fanno paura a Pollone. I militari dell’Arma sono subito giunti sul posto, ma dei due inquitanti personaggi non e’ stata trovata traccia.

Un abitante di Pollone ieri ha chiamato i carabinieri preoccupato dalla presenza di due uomini sospetti. Nello specifico, i soggetti – che stazionavano nei pressi della casa di riposo – erano tutti vestiti di nero e portavano un cappuccio.

