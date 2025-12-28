AttualitàBiellaCronaca
Due ragazzi si picchiano al Piazzo
La notte scorsa
Due ragazzi si picchiano al Piazzo. Gli abitanti della zona, preoccupati che la situazione potesse degenerare, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.
Momenti di tensione la notte scorsa, verso le 2, in piazza Cisterna, al Piazzo. Per cause in corso di accertamento, e’ scoppiata una lite fra alcuni ragazzi e due di questi sono venuti alle mani.
Gli abitanti della zona, preoccupati che la situazione potesse degenerare, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, dei giovani non c’era più traccia.
Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e’ stato possibile rintracciare, poco dopo in via Italia, uno dei soggetti presenti. Si tratta di un uomo di 37 anni residente ad Andorno Micca. Successivamente si e’ però scoperto che questa persona non faceva parte del gruppo di litiganti, ma era solo intervenuto per dividere i contendenti, ricevendo anche uno spintone.
Le indagini proseguono.
Foto di repertorio
