Il dono del Rotary club Biella alle famiglie più fragili

Regalati 60 panettoni “Made in Biella”

28 minuti fa

Il dono del Rotary

Il dono del Rotary club Biella alle famiglie più fragili. Il club di servizio ha acquistato sessanta panettoni “made in Biella”, prodotti dal biscottificio Cervo di Chiavazza.

Un Natale più allegro per chi fa fatica a fare festa: è il pensiero che ha mosso il Rotary club Biella per il suo gesto generoso di fine anno. Il club di servizio ha acquistato sessanta panettoni “made in Biella”, prodotti dal biscottificio Cervo di Chiavazza. Li ha affidati nelle mani dell’ufficio servizi sociali del Comune, per essere consegnati alle famiglie con bambini seguite e assistite giorno dopo giorno.

Un piccolo contributo per regalare un sorriso

Un aiuto che diventa ancora più importante, nel periodo natalizio pieno di luci e gioia. E, per questo, con il rischio che sia più pesante per chi è in una condizione di fragilità. Il gesto del Rotary vuole essere un piccolo contributo che aiuti a regalare un sorriso in una giornata che dovrebbe essere serena per tutti.

Il dono è stato consegnato dal presidente del Rotary club Biella Stefano Amosso all’assessore ai Servizi sociali di Biella Isabella Scaramuzzi. I panettoni sono arrivati a tavola in tempo per  le Feste Natalizie.

Altri panettoni donati a CAV e Fondo Tempia

Altri panettoni sono stati donati al CAV (Centro aiuto alla Vita) per le donne sole con bambini e altri ancora  sono stati affidati al Fondo Edo Tempia per essere distribuiti attraverso il “Progetto Bambini”.  Si tratta di un complesso di iniziative che l’associazione, punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro, ha costituito  a sostegno delle famiglie dove  una diagnosi di tumore ha reso più complicata la vita quotidiana di grandi e piccoli.

