Andorno premia i suoi cittadini più meritevoli. Il progetto nasce da una volontà condivisa dell’assessore Andrea Ferrero ed il consigliere Andrea Lampo.

Andorno Micca ha premiato i suoi cittadinipiù meritevoli. Il progetto nasce da una volontà condivisa dell’assessore Andrea Ferrero ed il consigliere Andrea Lampo. Che hanno riscontrato l’appoggio del sindaco Davide Crovella e di tutta l’amministrazione. Questo evento si ripeterà nel tempo. Vuole essere un momento di condivisione dei traguardi personali o di gruppo. Di andornesi che si sono distinti per meriti, impegno, risultati e successi in vari ambiti portando loro il riconoscimento dell’amministrazione.

Selezione tramite mail

La selezione dei premiati è avvenuta tramite e-mail inviata alle associazioni del paese e da molte altre realtà della nostra provincia le quali hanno segnalato le persone che a loro avviso meritavano il premio.

In questa prima serata sono stati riconosciuti meritevoli:

Bruno Bertazzo, segnalato dall’associazione sportiva San Lorenzo e dal gruppo della cantoria parrocchiale.

“Già consigliere comunale di Andorno, è stato Presidente del gruppo AVIS Valle Cervo operando con grande impegno e passione per la crescita dell’associazione. Oltre ad aver partecipato con presenza continua alle iniziative del paese portando il suo contributo.”

ASAD Biella invece ha segnalato gli altri tre Andornesi meritevoli premiati:

Filippo Iacazio, per gli ottimi risultati nel golf

Rosario Vella, per gli ottimi risultati nelle bocce

Danny Confortino, per gli ottimi risultati nell’atletica

Ecco le motivazioni

Di seguito le motivazioni, che condivido pienamente, con le quali ASAD Biella, a nome del portavoce Marco Marangone hanno presentato la candidatura dei tre atleti sopra riportati.

“Pur non avendo conseguito vittorie agonistiche di rilievo, questi atleti rappresentano da anni un autentico esempio di tenacia, impegno e spirito sportivo, portando con orgoglio i valori dello sport inclusivo in Italia e all’estero.

Attraverso la loro costanza e la loro presenza attiva, hanno contribuito a diffondere un messaggio di inclusione, rispetto e partecipazione, incarnando a pieno il significato più profondo dello sport come strumento di crescita personale e sociale.

Riteniamo che il loro percorso meriti di essere riconosciuto come testimonianza di valore per la comunità andornese, simbolo di come l’impegno e la passione possano superare ogni barriera.”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook