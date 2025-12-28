Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line a soli 99 centesimi. Basta cliccare qui e seguire le semplici istruzioni.

Nessun problema: se vi siete persi l’edizione cartacea di sabato 27 dicembre della Provincia di Biella.it, ricca di notizie esclusive, potete sempre recuperarla on line grazie all’edizione digitale, a soli 99 centesimi.

Per acquistare il nostro bisettimanale, sfogliare le pagine sul vostro telefonino e leggere le notizie pubblicate sulla “carta” sabato 6 dicembre, basta cliccare qui e seguire le semplici istruzioni.

La prima pagina apre con una denuncia forte legata al fatto che i trasporti nel Biellese fanno pena e, nonostante ciò, nel 2026 sono previsti nuovi rincari.

In evidenza anche i vincitori del concorso promosso dal giornale “Sorrisi sotto l’albero”.

Non mancano poi le notizie di cronaca e quelle dal territorio. Un’edizione ricca di approfondimenti, che racconta Biella e il suo tempo con attenzione e spirito critico. Da sfogliare subito!

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook