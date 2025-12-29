Seguici su

Inizia la settimana con il sole nel Biellese

Le previsioni meteo per oggi

Pubblicato

10 minuti fa

il

A Biella oggi il cielo resta sereno dall’alba al tramonto, con sole protagonista per tutta la giornata e nessuna precipitazione in vista nelle prossime ore.

Le temperature si mantengono fredde ma stabili: massima attorno ai 9 gradi, minima di 2.

