Botte ai Giardini di Biella davanti ai passanti

Sabato pomeriggio sono intervenuti i carabinieri per rintracciare l’aggressore dopo le botte ai Giardini di Biella. Un uomo di origine slava ha aggredito un magrebino. Dopo averlo preso a botte davanti a diversi passanti, l’aggressore è andato a sedersi in una panchina dei Giardini. Qui sarebbe stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato.

