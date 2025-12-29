BiellaCronaca
Botte ai Giardini di Biella davanti ai passanti
I carabinieri hanno rintracciato l’aggressore. La lite tra due stranieri.
Sabato pomeriggio sono intervenuti i carabinieri per rintracciare l’aggressore dopo le botte ai Giardini di Biella. Un uomo di origine slava ha aggredito un magrebino. Dopo averlo preso a botte davanti a diversi passanti, l’aggressore è andato a sedersi in una panchina dei Giardini. Qui sarebbe stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità22 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Attualità3 giorni fa
A Biella auto in coda per 33 ore
Cronaca2 giorni fa
Muore soffocato da un panettone durante il pranzo di Natale
Cronaca2 giorni fa
Ha 21 anni la pirata della strada che ha ucciso un uomo la notte di Natale
Circondario12 ore fa