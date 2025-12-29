Seguici su

Botte ai Giardini di Biella davanti ai passanti

I carabinieri hanno rintracciato l’aggressore. La lite tra due stranieri.

Pubblicato

8 minuti fa

il

Sabato pomeriggio sono intervenuti i carabinieri per rintracciare l’aggressore dopo le botte ai Giardini di Biella. Un uomo di origine slava ha aggredito un magrebino. Dopo averlo preso a botte davanti a diversi passanti, l’aggressore è andato a sedersi in una panchina dei Giardini. Qui sarebbe stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato.

 

