Addio al dottor Piergiorgio Borio, storico otorinolaringoiatra

La comunità biellese piange la scomparsa dello stimato professionista

Pubblicato

11 minuti fa

il

Addio al dottor Piergiorgio Borio, storico otorinolaringoiatra

Addio al dottor Piergiorgio Borio, storico otorinolaringoiatra.

Addio al dottor Piergiorgio Borio, storico otorinolaringoiatra

La comunità biellese piange la scomparsa del dottor Piergiorgio Borio, medico chirurgo otorinolaringoiatra. Professionista stimato e figura di riferimento nel suo ambito, il dottor Borio lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno conosciuto sia sul piano umano sia su quello professionale.
Ad annunciare la sua morte sono state le figlie Federica, con il marito Andrea e i figli Elena, Edoardo e Giulia, e Costanza, con il marito Stefano e i figli Sofia e Alessandro. Borio ha lasciato nel anche il genero Luca con i figli Francesca e Federico.
Nel rispetto delle sue volontà, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.
Il decesso è avvenuto a Biella il giorno di Natale.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella

