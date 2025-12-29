Seguici su

Schianto tra due auto al bivio per Pralungo e Tollegno

Violento impatto, sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia

22 minuti fa

Violento scontro tra due auto a Santo Stefano. È successo al confine di Biella, all’altezza del bivio per i comuni di Tollegno e Pralungo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso le due persone coinvolte nell’impatto, fortunatamente pare che nessuna delle due sia in gravi condizioni.

A occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità, che inevitabilmente ha subito pesanti rallentamenti, sono stati gli agenti della questura. Durante le operazioni  è stato necessario deviare il traffico.

