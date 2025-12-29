Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano.

Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano

Il mercato di piazza Falcone non sarà più lo stesso senza il viso sorridente di Doriana Costacurta, morta la vigilia di natale a 72 anni.

Doriana ha lasciato nel dolore il marito Romeo Labricciosa, con il quale era sposata da oltre cinquant’anni, la figlia Elisa con il marito Ugo e l’amato nipote Davide.

La notizia della scomparsa della donna è stata un duro colpo per tante persone che la apprezzavano e stimavano. Da molti anni, infatti, era una presenza fissa nei mercati di piazza Falcone e di Vigliano, dove la sua famiglia ha un banco di formaggi.

