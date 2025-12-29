BiellaCronaca
Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano
Da molti anni la sua famiglia ha un banco per la vendita dei formaggi
Il mercato di piazza Falcone non sarà più lo stesso senza il viso sorridente di Doriana Costacurta, morta la vigilia di natale a 72 anni.
Doriana ha lasciato nel dolore il marito Romeo Labricciosa, con il quale era sposata da oltre cinquant’anni, la figlia Elisa con il marito Ugo e l’amato nipote Davide.
La notizia della scomparsa della donna è stata un duro colpo per tante persone che la apprezzavano e stimavano. Da molti anni, infatti, era una presenza fissa nei mercati di piazza Falcone e di Vigliano, dove la sua famiglia ha un banco di formaggi.
