Seguici su

BiellaCronaca

Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano

Da molti anni la sua famiglia ha un banco per la vendita dei formaggi

Pubblicato

7 minuti fa

il

Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano

Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano.

Addio a Doriana Costacurta, storico volto del mercato in piazza Falcone e a Vigliano

Il mercato di piazza Falcone non sarà più lo stesso senza il viso sorridente di Doriana Costacurta, morta la vigilia di natale a 72 anni.

Doriana ha lasciato nel dolore il marito Romeo Labricciosa, con il quale era sposata da oltre cinquant’anni, la figlia Elisa con il marito Ugo e l’amato nipote Davide.
La notizia della scomparsa della donna è stata un duro colpo per tante persone che la apprezzavano e stimavano. Da molti anni, infatti, era una presenza fissa nei mercati di piazza Falcone e di Vigliano, dove la sua famiglia ha un banco di formaggi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.