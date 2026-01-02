Seguici su

BiellaCronaca

Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni

Pubblicato

27 minuti fa

il

Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni

Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni. La giovane ha riportato ustioni sul 70% del corpo.

Una ragazza biellese è rimasta coinvolta nella tragedia di Crans-Montana. Si tratta di una studentessa del liceo linguistico, di 15 anni. E’ ricoverata in ospedale a Zurigo. Le sue condizioni sono molto gravi e impediscono, al momento, il trasferimento in Italia.

La giovane ha riportato ustioni sul 70% del corpo.

Tutti i particolari di questa tremenda vicenda su La Provincia di Biella in edicola domani, sabato 3 gennaio.

LEGGI ANCHE: Crans-Montana, il giallo di Emanuele Galeppini

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.