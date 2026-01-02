BiellaCronaca
Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni
Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni. La giovane ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
Una ragazza biellese è rimasta coinvolta nella tragedia di Crans-Montana. Si tratta di una studentessa del liceo linguistico, di 15 anni. E’ ricoverata in ospedale a Zurigo. Le sue condizioni sono molto gravi e impediscono, al momento, il trasferimento in Italia.
La giovane ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
Tutti i particolari di questa tremenda vicenda su La Provincia di Biella in edicola domani, sabato 3 gennaio.
LEGGI ANCHE: Crans-Montana, il giallo di Emanuele Galeppini
