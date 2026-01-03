CossateseCronaca
Tragedia nel laghetto, muore un’ex guardia giurata
Era caduto in acqua probabilmente a causa di un malore
È stato tutto inutile, non ce l’ha fatta Guido Perino, pensionato biellese caduto accidentalmente in un laghetto a Masserano.
Guido Perino non ce l’ha fatta: è morto dopo essere caduto in un laghetto a Masserano
Il tragico incidente è avvenuto il primo giorno dell’anno in frazione San Giacomo, in uno specchio d’acqua situato poco distante dalla sua abitazione.
Soccorso dal 118, il 73enne è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e alla fine per lui non c’è stato niente da fare.
Ampio servizio sul giornale La Provincia di Biella.it, in edicola oggi, sabato 3 gennaio.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella11 ore fa
Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni
Cronaca2 giorni fa
È morta la professoressa Lelia Zangrossi
Cronaca2 giorni fa
Va a correre, cade in un canalone e muore congelato
Attualità17 ore fa