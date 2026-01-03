Seguici su

CossateseCronaca

Tragedia nel laghetto, muore un’ex guardia giurata

Era caduto in acqua probabilmente a causa di un malore

Pubblicato

42 minuti fa

il

Guido Perino Masserano

È stato tutto inutile, non ce l’ha fatta Guido Perino, pensionato biellese caduto accidentalmente in un laghetto a Masserano.

Guido Perino non ce l’ha fatta: è morto dopo essere caduto in un laghetto a Masserano

Il tragico incidente è avvenuto il primo giorno dell’anno in frazione San Giacomo, in uno specchio d’acqua situato poco distante dalla sua abitazione.
Soccorso dal 118, il 73enne è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e alla fine per lui non c’è stato niente da fare.

Ampio servizio sul giornale La Provincia di Biella.it, in edicola oggi, sabato 3 gennaio.

