Tragedia nel laghetto, muore un’ex guardia giurata

È stato tutto inutile, non ce l’ha fatta Guido Perino, pensionato biellese caduto accidentalmente in un laghetto a Masserano.

Guido Perino non ce l’ha fatta: è morto dopo essere caduto in un laghetto a Masserano

Il tragico incidente è avvenuto il primo giorno dell’anno in frazione San Giacomo, in uno specchio d’acqua situato poco distante dalla sua abitazione.

Soccorso dal 118, il 73enne è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e alla fine per lui non c’è stato niente da fare.

