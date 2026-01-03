Si schianta contro un palo per un colpo di sonno

È uscito di strada e la sua auto è andata a schiantarsi contro un palo dell’elettricità, tutto a causa di un improvviso colpo di sonno.

Colpo di sonno alla guida, automobilista abbatta un palo della luce

L’incidente si è verificato serata di giovedì intorno alle 19, a Sagliano Micca, all’altezza dell’incrocio tra via Cappellaro e via Nino Bixio. Una Jeep Wrangler è finita contro un palo, provocando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione e per i residenti della zona.

Il palo pericolante sorretto solo dai cavi

L’impatto ha causato gravi danni alla base del palo, compromettendone seriamente la stabilità. Dopo l’impatto, la struttura di fatto era rimasta sostenuta solo dai cavi. Necessario, dunque, un intervento immediato per evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri di Andorno Micca e i vigili del fuoco di Biella, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.

Conducente illeso e risultato sobrio

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 42 anni residente a Camburzano, che non ha riportato ferite. Dai controlli effettuati è risultato completamente sobrio. L’uomo avrebbe riferito alle forze dell’ordine di essere stato colto da un colpo di sonno e di aver perso il controllo del mezzo per questo motivo.

L’intervento di Enel, Provincia e Comune

Vista la pericolosità della situazione, sono intervenuti anche il sindaco di Sagliano Micca, il personale dell’Enel e i tecnici della Provincia. Dopo le valutazioni del caso, il palo è stato tagliato e rimosso, eliminando ogni rischio di crollo.

L’area è stata transennata e segnalata con appositi cartelli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook