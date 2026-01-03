Seguici su

La Protezione civile del Piemonte a Crans Montana

L’assessore Gabusi: “Ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera”

Pubblicato

24 minuti fa

il

protezione civile crans montana

La Regione Piemonte è presente a Crans Montana con una squadra di volontari del Coordinamento regionale della Protezione civile, proveniente da Verbania e incaricata di prestare assistenza logistica e organizzativa, come il supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità.

Protezione civile piemontese a Crans Montana

In base alla richiesta formulata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile è stato attivato il modulo TAST (Team di Assistenza Tecnica e Supporto) della Protezione civile regionale, struttura operativa specializzata e certificata per interventi di emergenza nazionali e internazionali composta da volontari e professionisti piemontesi per supporto logistico e coordinamento, parte della Colonna mobile piemontese.

L’assessore Gabusi: “Ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera”

“Fin dai momenti immediatamente successivi alla tragedia di Capodanno – affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi – la Regione Piemonte ha offerto la sua disponibilità a collaborare con le attività di soccorso sanitario e di assistenza. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro sistema di Protezione civile, forte dell’esperienza maturata in tanti missioni internazionali, e ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera”.

