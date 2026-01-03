Seguici su

“Dimentica” di pagare merce per 150 euro alla cassa automatica

Ha “passato” solo una parte della spesa. Ora il diciottenne rischia una denuncia per furto aggravato

Pubblicato

57 minuti fa

il

cassa automatica
Foto di repertorio

Ancora furti nei supermercati biellesi, questa volta è successo all’Esselunga, dove un giovane uomo ha provato a superare lo “scoglio” della cassa automatica pagando soltanto una parte della merce acquistata. Ma non ha funzionato.

Alla cassa automatica paga solo una parte della merce. Scoperto dall’addetto alla vigilanza

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, poco prima delle 13 di ieri, venerdì 2 gennaio, è stato un addetto alla sorveglianza della Mek Pol. Dopo aver fermato il ragazzo sospetto, il vigilante ha allertato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Norm di Biella, che hanno intercettato e identificato il presunto autore del reato, un diciottenne.

Non aveva pagato merce per circa 150 euro

Secondo le prime sommarie ricostruzioni, il giovane aveva pagato soltanto una parte della spesa, tralasciando diversi prodotti, per un valore complessivo di circa 150 euro.

Ora rischia una denuncia per furto aggravato.

