Ragazzi marocchini importunano la commessa del bar

E’ successo in centro a Biella

1 ora fa

Due auto escono di strada a causa dell'asfalto scivoloso

Intervento dei carabinieri ieri, giovedì 1 gennaio, a Biella. La commessa di un bar infatti aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Infatti all’interno del locale c’erano cinque giovani di origine marocchina che importunavano la donna.

Sul posto i carabinieri hanno identificato tutti. E hanno redarguito i giovani invitandoli a tenere un comportamento corretto.

