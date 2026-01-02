Ragazzi marocchini importunano la commessa del bar

Ragazzi marocchini importunano la commessa del bar

Intervento dei carabinieri ieri, giovedì 1 gennaio, a Biella. La commessa di un bar infatti aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Infatti all’interno del locale c’erano cinque giovani di origine marocchina che importunavano la donna.

Sul posto i carabinieri hanno identificato tutti. E hanno redarguito i giovani invitandoli a tenere un comportamento corretto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook