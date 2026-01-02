Seguici su

Morto dopo la caduta nel laghetto di Masserano

Ieri la tragedia. L’uomo era caduto nel laghetto, morto forse per ipotermia.

Pubblicato

19 minuti fa

il

Hanno tentato di rianimarlo, ma non ce l’ha fatta. Non ce l’ha fatta Guido Perino 73enne di Masserano morto in seguito a una ipotermia dopo la caduta in un laghetto nei pressi di frazione San Giacomo.

Era il pomeriggio di giovedì 1 gennaio e l’uomo stava camminando vicino al laghetto di casa sua. Forse a causa di un malore è finito in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L’uomo è stato recuperato. E’ stato tentata la rianimazione, ma le sue condizioni erano gravissime.

