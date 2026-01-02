Hanno tentato di rianimarlo, ma non ce l’ha fatta. Non ce l’ha fatta Guido Perino 73enne di Masserano morto in seguito a una ipotermia dopo la caduta in un laghetto nei pressi di frazione San Giacomo.

Morto dopo la caduta nel laghetto di Masserano

Era il pomeriggio di giovedì 1 gennaio e l’uomo stava camminando vicino al laghetto di casa sua. Forse a causa di un malore è finito in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L’uomo è stato recuperato. E’ stato tentata la rianimazione, ma le sue condizioni erano gravissime.

