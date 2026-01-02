Crans Montana: il giallo di Emanuele Galeppini

“La Federazione Italiana Golf – si legge sui social – piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Determinante per il riconoscimento il ritrovamento nel locale di Crans Montana del telefono cellulare. Questo il comunicato della federazione.

La famiglia però frena: “per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna“, ha detto sui social lo zio Sebastiano Galeppini.

