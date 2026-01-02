Biella ha detto addio a Mariella Lobefaro, morta a soli 65 anni

Se n’è andata a soli 65 anni Mariella Lobefaro. Con lei Biella ha perso non solo “una donna solare, che sprizzava energia, piena di vita e molto determinata”, come la ricorda il figlio Mirò, ma anche una vera e propria istituzione in campo culturale e artistico.

Mariella Lobefaro è morta a 65 anni anni. Era un’esperta di arte antica di fama internazionale

Lobefaro era una studiosa esperta e di fama internazionale. Tra i suoi più grandi successi, l’importantissima scoperta dell’icona di San Demetrio, dipinto che grazie a lei venne attribuito a El Greco dopo una lunga serie di approfondite indagini. Si tratta della terza icona dell’artista Doménikos Theotokópoulos, conosciuto come El Greco appunto, ma della prima per quanto riguarda lo stato di conservazione.

Proposta da una piccola società d’asta francese come un’opera “cretese postbizantina”, si rivelò invece autografa di El Greco grazie alle indagini che vennero commissionate proprio a Mariella Lobefaro dal collezionista tedesco che la possedeva.

La scoperta dell’icona di San Demetrio

Dopo aver acquistato l’icona on line, l’uomo l’aveva fatta restaurare e durante le operazioni, dopo la rimozione di uno strato di vernice, aveva notato la presenza della scritta “Mano di Domenico”. Si era quindi rivolto al museo di Atene dov’era custodita un’altra icona, raffigurante San Luca e attribuita con certezza a El Greco. La risposta, però, era stata negativa: l’opera da lui acquistata non poteva essere del grande artista. Il collezionista non aveva gettato la spugna e a quel punto si era rivolto proprio a Mariella Lobefaro. La studiosa biellese aveva quindi preso in custodia l’opera, iniziando una serie di indagini con la consulenza del professor Lionello Puppi. Accertamenti rigorosi condotti con estrema cautela, anche alla luce delle numerose falsificazioni commesse negli anni nel nome di El Greco. Ma alla fine si era arrivati all’incredibile conferma: l’icona raffigurante San Demetrio era stata realizzata proprio dall’artista ellenico.

Una vita dedicata all’arte e allo studio

All’arte antica, e in particolare allo studio delle icone ortodosse, Lobefaro, che dopo gli studi all’università di Milano aveva iniziato come restauratrice, ha dedicato la sua intera esistenza, divenendo nel corso degli anni una delle massime esperte a livello internazionale.

Numerosissime le sue pubblicazioni, così come le conferenze e le mostre delle quali è stata curatrice.

Anche attraverso l’associazione culturale “Icone: ricerca e conoscenza”, della quale era presidente, ha portato avanti un’intensa attività di divulgazione e di approfondimento, alla scoperta dei segreti e delle caratteristiche delle opere sacre.

Notevole anche il contributo dato in qualità di consulente tecnica d’ufficio in ambito giudiziario.

L’ultimo saluto a Oropa

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati il figlio Mirò, il compagno Luciano e Bernardo e Maria Sella.

I familiari e gli amici hanno detto addio a Mariella martedì mattina nella basilica antica del Santuario, nel corso della cerimonia funebre officiata dall’amico don Paolo Boffa Sandalina, che ne ha ricordato in particolare lo spirito e la fede incrollabile.

La 65enne ora riposa nel cimitero di Oropa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook