Carcere Biella: in un anno 44 aggressioni subite dalla polizia penitenziaria

Tante vite salvate, ma anche molte aggressioni subite. Il Sinappe traccia il bilancio dell’attività in carcere a Biella. “Nel corso dell’anno 2025 il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Biella è stato chiamato ad affrontare numerose e complesse vicende operative, dimostrando quotidianamente uno straordinario spirito di sacrificio, elevata professionalità e un profondo senso del dovere”.

“Un impegno costante e silenzioso che si è manifestato anche in un contesto particolarmente gravoso, segnato da ben 44 aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria e del personale medico e civile, episodi che testimoniano la difficoltà e la delicatezza del servizio svolto. In questo scenario critico emerge con forza il valore umano e professionale degli operatori che, nel corso del 2025, hanno salvato la vita a cinque detenuti che avevano tentato gesti estremi. Interventi tempestivi, competenza operativa e prontezza di riflessi hanno consentito di evitare esiti tragici, contribuendo in modo determinante a far sì che nell’anno 2025 non si registrasse alcun suicidio né alcun decesso per cause naturali all’interno dell’istituto”.

“Un segnale doveroso di attenzione e gratitudine verso un corpo che, anche nelle condizioni più difficili, continua a essere presidio di legalità, umanità e Stato” viene spiegato nella nota.

