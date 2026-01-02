Due scialpinisti bloccati al bivacco Olivero

Due scialpinisti francesi sono rimasti bloccati all’interno del bivacco Olivero (2648mt) , in val Varaita, a causa di un accumulo di neve sospinto dal vento che impediva loro di uscire dall’interno del bivacco verso l’esterno. I due sventurati di fatto sono rimasti bloccati per la notte all’interno del bivacco senza riportare nessuna conseguenza disagio a parte.

Questa mattina i francesi sono stati raggiunti e liberati dall’equipaggio del drago VF61 del reparto volo vigili del fuoco Piemonte. Le operazioni sono risultate complesse a causa del forte vento che spirava oltre 40 nodi. Gli Elisoccorritori VF sbarcati con il verricello hanno spalato la neve è reso nuovamente accessibile il bivacco Olivero.

