Due scialpinisti bloccati al bivacco Olivero

Intervento del soccorso alpino

Due scialpinisti francesi sono rimasti bloccati all’interno del bivacco Olivero (2648mt) , in val Varaita, a causa di un accumulo di neve sospinto dal vento che impediva loro di uscire dall’interno del bivacco verso l’esterno. I due sventurati di fatto sono rimasti bloccati per la notte all’interno del bivacco senza riportare nessuna conseguenza disagio a parte.
Questa mattina i francesi sono stati raggiunti e liberati dall’equipaggio del drago VF61 del reparto volo vigili del fuoco Piemonte. Le operazioni sono risultate complesse a causa del forte vento che spirava oltre 40 nodi. Gli Elisoccorritori VF sbarcati con il verricello hanno spalato la neve è reso nuovamente accessibile il bivacco Olivero.

  1. Ernesto Trismegisto

    2 Gennaio 2026 at 12:07

    A turno dovevano controllare che la neve non si accumulasse davanti alla porta.
    Ma hanno preferito ronfare beatamente: RIMBAMBITI… state a casa vostra.

    Rispondi

