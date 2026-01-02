Nonostante la costante denatalità che colpisce la Provincia di Biella, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI nel 2025 ha registra numeri in crescita con 785 parti. Di cui 10 gemellari, per un totale di 795 nati. Si tratta 46 parti in più rispetto al 2024 in cui erano stati 739 con 750 nati.

Ospedale Biella: nel 2025 registrati 795 parti

L’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella viene infatti sempre più scelto non solo dalle cittadine biellesi, ma anche da donne che vivono nelle provincie limitrofe e dal torinese.

La qualità dell’assistenza del reparto diretto da Bianca Masturzo, sia in riferimento al benessere della mamma e del bambino, è stata recentemente confermata sia dai dati dell’Agenzia del Ministero della Salute. Con i migliori risultati in Piemonte e nelle prime posizioni a livello nazionale e dalla recente assegnazione del massimo riconoscimento da parte di Fondazione Onda con tre Bollini Rosa al presidio biellese: risultato che complessivamente testimonia l’ottimo lavoro svolto dalle équipe mediche e sanitarie che afferiscono al Dipartimento Materno Infantile diretto dal Prof. Paolo Manzoni.

