Seguici su

BiellaCronaca

“La mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza”

Il messaggio di vicinanza del vescovo alla giovane biellese ferita a Crans-Montana e a tutti i suoi cari

Pubblicato

51 minuti fa

il

"La mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza"

“La mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza”.

“La mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza”

Anche il vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, esprime la sua vicinanza alla giovane biellese rimasta coinvolta nel terribile incidente a Crans-Montana. LEGGI ANCHE: Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni

Le parole del vescovo

Esprimo la mia profonda vicinanza e il mio sostegno alla giovane ragazza biellese rimasta coinvolta nel drammatico incidente di Crans-Montana.
In questo momento di grande sofferenza per tanti giovani e famiglie, assicuro la mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza. La comunità diocesana di Biella è loro accanto.
Tutti attendiamo buone notizie riguardanti il miglioramento delle sue condizioni di salute e di poterla presto riabbracciare.
Sinceramente,
+ Roberto
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.