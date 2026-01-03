BiellaCronaca
Il messaggio di vicinanza del vescovo alla giovane biellese ferita a Crans-Montana e a tutti i suoi cari
Anche il vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, esprime la sua vicinanza alla giovane biellese rimasta coinvolta nel terribile incidente a Crans-Montana. LEGGI ANCHE: Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni
Le parole del vescovo
Esprimo la mia profonda vicinanza e il mio sostegno alla giovane ragazza biellese rimasta coinvolta nel drammatico incidente di Crans-Montana.
In questo momento di grande sofferenza per tanti giovani e famiglie, assicuro la mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza. La comunità diocesana di Biella è loro accanto.
Tutti attendiamo buone notizie riguardanti il miglioramento delle sue condizioni di salute e di poterla presto riabbracciare.
Sinceramente,
+ Roberto
