Franco Bevilacqua fuori pericolo dopo il grave incidente

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Franco Bevilacqua, presidente del Vespa Club Vercelli rimasto coinvolto in un grave incidente a Gaglianico, in via Cavour. Il pensionato, come riportato da La Stampa Vercelli, sarebbe fuori pericolo.

Franco Bevilacqua ricoverato dopo la caduta dalla Vespa

Il 77enne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ponderano dopo essere caduto mentre viaggiava proprio in sella alla due ruote. È successo nel corso della mattinata di giovedì 1° gennaio; insieme ad altri appassionati della Vespa l’uomo si stava dirigendo al tradizionale raduno che ogni primo giorno dell’anno viene organizzato al Santuario di Oropa.

Stando alla prima sommaria ricostruzione, Bevilacqua avrebbe perso il controllo della sua P125X e sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto in maniera autonoma. Per quanto riguarda le cause dell’incidente, tra le ipotesi ci sono la foratura di uno pneumatico o un improvviso malore.

I soccorsi

In suo soccorso sono intervenuti i carabinieri di Candelo e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 77enne prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso di Ponderano.

Il pensionato è stato quindi ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico.

In tanti in queste ore – anche nel Biellese, dove l’uomo è conosciuto – stanno esprimendo vicinanza a lui e alla sua famiglia, innumerevoli i messaggi d’affetto e di incoraggiamento comparsi sui social network.

