Il presidente del Vespa Club di Vercelli ricoverato in gravi condizioni a Ponderano

1 ora fa

Cade dalla moto mentre va alla benedizione di Oropa. Il presidente del Vespa Club di Vercelli ricoverato in gravi condizioni a Ponderano.

Franco Bevilacqua, 77 anni, presidente del Vespa Club Vercelli, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ponderano dopo una caduta in Vespa avvenuta a Gaglianico, in via Cavour. L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 1° gennaio mentre, insieme ad altri appassionati, stava raggiungendo il tradizionale raduno di Capodanno al Santuario di Oropa.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della P125X cadendo autonomamente sull’asfalto, forse per la foratura di uno pneumatico o per un malore improvviso. Soccorso da carabinieri e 118, è stato trasportato in codice rosso e sottoposto a intervento chirurgico: la prognosi resta riservata. Intanto, da Biella e dal mondo vespistico, continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza.

