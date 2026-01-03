Cade in casa a Biella, scattano i soccorsi.

BiellaCronaca
Nella mattinata di oggi, 3 gennaio, momenti di apprensione a Biella per un anziano rimasto a terra dopo una caduta all’interno della propria abitazione. L’uomo non sarebbe riuscito a rialzarsi autonomamente. L’allarme ha fatto intervenire i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto per prestare le prime cure.
Immagine di repertorio
