Cade in casa a Biella, scattano i soccorsi

Nella mattinata di oggi, 3 gennaio, momenti di apprensione a Biella per un anziano rimasto a terra dopo una caduta all’interno della propria abitazione. L’uomo non sarebbe riuscito a rialzarsi autonomamente. L’allarme ha fatto intervenire i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto per prestare le prime cure.

Immagine di repertorio

