In Duomo si prega per la giovane biellese gravemente ferita a Crans-Montana

Domani mattina è previsto un  momento di preghiera

Anche una ragazza biellese è rimasta coinvolta nella tragedia di Crans-Montana. Si tratta di una studentessa di 15 anni.

Per esprimere vicinanza a lei e alla sua famiglia domani mattina è previsto un  momento di preghiera in Cattedrale. “Domani alle 10.15 al Duomo di Biella durante la messa momento di preghiera per Elsa, nostra giovane e cara concittadina ferita nell’incendio di Crans-Montana – comunicano alcuni cittadini -.  Chi lo desidera può partecipare per fare sentire la sua vicinanza alla dolce Elsa e famiglia”.

