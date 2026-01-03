BiellaCronaca
In Duomo si prega per la giovane biellese gravemente ferita a Crans-Montana
Domani mattina è previsto un momento di preghiera
In Duomo si prega per la giovane biellese gravemente ferita a Crans-Montana.
In Duomo si prega per la giovane biellese gravemente ferita a Crans-Montana
Anche una ragazza biellese è rimasta coinvolta nella tragedia di Crans-Montana. Si tratta di una studentessa di 15 anni.
Per esprimere vicinanza a lei e alla sua famiglia domani mattina è previsto un momento di preghiera in Cattedrale. “Domani alle 10.15 al Duomo di Biella durante la messa momento di preghiera per Elsa, nostra giovane e cara concittadina ferita nell’incendio di Crans-Montana – comunicano alcuni cittadini -. Chi lo desidera può partecipare per fare sentire la sua vicinanza alla dolce Elsa e famiglia”.
