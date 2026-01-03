Basso BielleseCronaca
Auto contro cinghiale: paura a Zubiena
L’animale è sbucato improvvisamente sulla carreggiata
Auto contro cinghiale: paura a Zubiena.
Auto contro cinghiale: paura a Zubiena
Momenti di paura nella giornata di ieri, 2 gennaio, a Zubiena, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente causato dall’improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata. L’uomo ha provato a evitare l’animale, ma l’impatto è stato inevitabile.
Fortunatamente il conducente è uscito illeso, mentre il veicolo ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.
Foto d’archivio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella17 ore fa
Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni
Cronaca2 giorni fa
È morta la professoressa Lelia Zangrossi
Attualità23 ore fa
Ragazzi marocchini importunano la commessa del bar
Cronaca2 giorni fa