Auto contro cinghiale: paura a Zubiena.

Momenti di paura nella giornata di ieri, 2 gennaio, a Zubiena, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente causato dall’improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata. L’uomo ha provato a evitare l’animale, ma l’impatto è stato inevitabile.

Fortunatamente il conducente è uscito illeso, mentre il veicolo ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

