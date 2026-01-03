Seguici su

Auto contro cinghiale: paura a Zubiena

L'animale è sbucato improvvisamente sulla carreggiata

16 minuti fa

Momenti di paura nella giornata di ieri, 2 gennaio, a Zubiena, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente causato dall’improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata. L’uomo ha provato a evitare l’animale, ma l’impatto è stato inevitabile.

Fortunatamente il conducente è uscito illeso, mentre il veicolo ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Foto d’archivio

