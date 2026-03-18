FdI biellese e la bufera per la società “vicina” alla mafia.

FdI biellese e la bufera per la società “vicina” alla mafia

Si annuncia come un’autentica bufera la vicenda comparsa su Il Fatto Quotidiano nella quale sarebbero coinvolti il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, il consigliere regionale Davide Zappalà e l’assessore del comune di Biella Cristiano Franceschini.

Secondo Il Fatto Quotidiano gli esponenti biellesi di Fratelli d’Italia avrebbero stretto una società con l’allora diciottenne Miriam Caroccia, legata appunto alla famiglia dei Caroccia, a sua volta connessa con la cosca mafiosa dei Senese.

Gli esponenti biellesi di FdI avrebbero da poco ceduto tutti le loro quote.

Sulla vicenda si sono già scatenati gli interventi di tutte le forze politiche, specialmente dell’opposizione, che chiedono chiarezza e che si faccia luce sull’intera vicenda. Non sono ancora state diffuse, invece, le reazioni ufficiali da parte degli esponenti politici.

Soltanto Delmastro, impegnato nella campagna per il referendum ha rilasciato un commento diffuso da Repubblica: “La mia storia antimafia è chiara ed evidente, così come le mie battaglie contro la mafia. Il mio livello di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contro la mafia che stiamo facendo: questo parla per me».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook