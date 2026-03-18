Prende a calci il cane davanti a tutti in via La Marmora.

Prende a calci il cane davanti a tutti in via La Marmora

All’improvviso ha iniziato a prendersela con il proprio cane. Non soltanto a parole, ma colpendolo anche ripetutamente con dei calci. Ha lasciato tutti i presenti senza parole la scena alla quale hanno assistito nei giorni scorsi in via La Marmora, davanti al centro commerciale “I Giardini” di Biella.

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per le sue intemperanze, ha picchiato il suo “amico” a quattro zampe davanti a tutti, suscitando l’indignazione di chi stava assistendo impotente alla scena. Gli animi si sono scaldati e qualcuno ha provato a intimargli di smettere, ma è stato tutto inutile. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, è stato dunque allertato il 112. Rapidamente sono quindi intervenute sul posto le volanti della vicina questura. Gli agenti hanno individuato il protagonista della vicenda, che tuttavia non si è calmato alla vista dei poliziotti. Anzi, ha iniziato a inveire anche contro di loro. Alla fine gli agenti sono comunque riusciti a immobilizzarlo e a caricarlo sull’auto di servizio per condurlo negli uffici della questura ed eseguire tutti gli accertamenti e i controlli di rito.

L’animale, invece, è stato affidato provvisoriamente al canile.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire esattamente i fatti e valutare l’entità dell’aggressione dell’uomo nei confronti del cane, anche con l’ausilio delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. È possibile, se non probabile, che al termine delle verifiche l’uomo venga denunciato all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animale.

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