Il maestro Pistoletto apre un hotel a quattro stelle tra arte e benessere.

Il maestro Pistoletto apre un hotel a quattro stelle tra arte e benessere

Cittàdellarte aprirà presto un hotel a quattro stelle. La nuova frontiera di Michelangelo Pistoletto, 93 anni, è il binomio tra arte e benessere, rigorosamente culturale. Non a caso il nuovo progetto in via di conclusione si inserisce nell’idea di creare negli spazi dell’ex Lanificio Trombetta, dalle parti di via Serralunga, delle terme culturali. C’è già la data per il taglio del nastro ufficiale, fissato per il 15 del prossimo mese di maggio. I lavori del cantiere sono ancora in corso, ma gli operai lavorano a ritmo serrato affinché tutto possa essere pronto per la data stabilita.

«Saremo aperti ad aziende e a cittadini che vorranno approfondire le tematiche culturali e artistiche della nostra realtà – spiega il Maestro, molto probabilmente, il biellese oggi più famoso nel mondo, anche alla luce della candidatura al Nobel per la Pace nei mesi scorsi -. Avendo la possibilità di ospitare, le persone interessate alla moda e all’arte sostenibili potranno avere più tempo rispetto a una semplice visita dei nostri spazi. Si tratta di un’occasione ulteriore, per il territorio, ma non solo».

La struttura sarà gestita dai titolari del Relais Santo Stefano. Le stanze da letto a disposizione saranno una trentina. Inoltre saranno presenti sale e ambienti vari. L’idea è di aprire le porte sia a cittadini, interessati a vivere l’esperienza dei luoghi dove Pistoletto ha deciso di creare la sua Fonazione, sia ad aziende.

Paolo La Bua

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