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Sole e nuvole si alternano nei cieli del Biellese

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 19 marzo

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1 ora fa

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sole e nuvole

Sole e nuvole si alternano nei cieli del Biellese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 19 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e nuvole si alternano nei cieli del Biellese

Nella notte si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 7,8°C. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 6,7 km/h provenienti da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica è di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenta prevalentemente sereno. Le temperature crescono gradualmente, raggiungendo i 12,8°C entro le ore centrali. La velocità del vento varia tra 2,4 km/h e 7 km/h, con direzioni che spaziano da Sud a Est. L’umidità scende al 55% e la pressione atmosferica continua a diminuire, attestandosi a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si copre progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriva fino all’85%. La temperatura massima si stabilisce intorno ai 14,5°C. Le condizioni di vento rimangono simili, con raffiche che possono toccare i 10,5 km/h. L’umidità aumenta, portandosi al 60%.

La sera presentea un cielo coperto, con temperature che scendono fino a 8,9°C. La velocità del vento si attenua, mantenendosi intorno ai 3,8 km/h. L’umidità è alta, con valori che si attestano al 67% e la pressione atmosferica si stabilizza a 1018 hPa.
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