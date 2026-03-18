BiellaCronaca
Schianto tra auto e moto: centauro in ospedale
Incidente a Biella
Schianto tra auto e moto: centauro in ospedale.
Schianto tra auto e moto: centauro in ospedale
Incidente stradale nei giorni scorsi a Biella. Per cause ancora in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati un’auto e una moto.
Sul luogo dell’impatto è arrivato il 118, che ha prestato le prime cure ai conducenti. Il motociclista è stato successivamente accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.
Presenti anche i Vigili del Fuoco.
Immagine di repertorio
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