Sulla neve la fiaccolata per la vita del Fondo Tempia

L’anno scorso scesero in cinquecento poco dopo il tramonto, con le luci verdi in mano per illuminare la neve di Breuil-Cervinia. E ogni luce era il simbolo di speranza per la ricerca sul cancro. La “Fiaccolata per la vita” torna anche quest’anno con le stesse modalità e lo stesso obiettivo. Sabato 28 febbraio l’iniziativa a sostegno dei programmi medico scientifici dei laboratori della Fondazione Tempia sarà ospitata dalla celebre località sciistica. E questo grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Valtournenche e Cervino Ski Paradise.

L’appuntamento è al campetto Cretaz, ai piedi delle piste, dov’è situata la postazione mobile di Radio Deejay. Qui sarà possibile iscriversi (l’altra postazione è a Plan Maison), ritirare la fiaccola e alcuni gadget messi a disposizione dai numerosi sponsor. Alle 16,30 è prevista l’ultima salita con gli impianti di risalita per arrivare a Plan Maison, luogo della partenza della fiaccolata. Alle 17 il ritrovo, il dj set e l’animazione per i più piccoli, in attesa della partenza, prevista alle 18. Si scenderà accompagnati dai maestri di sci e di snowboard e dallo staff con le fiaccole a led di colore verde.

Dopo circa mezz’ora di discesa lenta in gruppo, ci sarà l’arrivo spettacolare sull’ultimo pendio prima del ritorno al Campetto Cretaz dove ci saranno ancora musica e festa e la piccola cerimonia con la consegna ufficiale del ricavato. Ad aspettare i partecipanti, microfono alla mano, ci sarà Luca Casali, il giornalista valdostano voce di Eurosport e Sky per sport invernali e mountain bike che sarà lo speaker ufficiale della manifestazione.

La quota minima di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per chi ha meno di 18 anni. Non c’è età minima, ma chi ha meno di 16 anni dovrà essere accompagnato da una persona adulta. Per chi non è in possesso di uno skipass giornaliero, ma vuole comunque prendere parte alla fiaccolata, Cervino Ski Paradise venderà la corsa di sola andata per la salita fino a Plan Maison con il 10 per cento di sconto se acquistata dopo le 15.

I proventi dell’iniziativa diventeranno sostegno prezioso ai progetti di ricerca sul cancro dei laboratori di genomica e di oncologia molecolare della Fondazione Tempia, fondamentali centri studi sui tumori per la comunità medico-scientifica del mondo intero. In caso di annullamento dell’evento per cause di forza maggiore, le donazioni non potranno essere restituite.

A dare una mano all’organizzazione c’è anche una squadra di sostenitori: gli omaggi saranno contenuti in uno zainetto di Radio Deejay, che l’anno scorso promosse l’iniziativa prima e dopo l’evento, con la presenza di Vic tra coloro che sono scesi con la fiaccola. Lungo è l’elenco di aziende che hanno contribuito: Denza, Ilario Ormezzano Sai, Lauretana, Rilastil, Galup, Menabrea, Bottega Verde e NaturalBoom. L’evento ha anche il sostegno del Rotary club di Biella.

