Il presidente dell’Ascom Mario Novaretti rischia di morire intossicato

Grande paura per il presidente dell’Ascom di Biella Mario Novaretti rimasto intossicato da un incendio divampato nella sua abitazione di Gaglianico. L’uomo, di 84 anni, è stato ricovero in ospedale in codice rosso. Per fortuna, nel giro di 24 ore le sue condizioni sono migliorate tanto da essere dimesso.

Il fatto risale a giovedì scorso. Le fiamme sono state causate da una stufetta elettrica tenuta in camera da letto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Novaretti è stato trasportato in ospedale a Biella per le cure del caso. Gravi i danni all’abitazione, che è stata dichiarata inagibile

