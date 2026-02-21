Moto in fiamme, centauro gravissimo

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, intorno alle 14.25, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore, nel territorio comunale di Ghiffa, in provincia di Verbania. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria che costeggia il lago.

Come raccontano i colleghi di Notizia Oggi, avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in codice rosso dal personale sanitario intervenuto sul posto. L’impatto è stato particolarmente violento: a seguito dell’urto la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Intervento dell’elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non è ancora chiaro come sia avvenuto l’impatto tra i due veicoli.

Considerata la gravità delle condizioni del centauro, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale “Maggiore” di Novara per le cure del caso. La circolazione lungo la Statale 34 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto interessato.

Foto d’archivio

