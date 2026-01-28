AttualitàBiella
Oropa si è svegliata sotto 25 centimetri di neve
Neve fitta e paesaggi da cartolina
Oropa si è svegliata sotto 25 centimetri di neve.
Oropa si è svegliata sotto 25 centimetri di neve
Coltre bianca al Santuario Mariano. Don Silvano Cuffolo, direttore dell’Osservatorio Meteo di Oropa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook questa mattina diverse immagini del santuario con relativa didascalia: “Nevica fitto, 25 centimetri”.
Foto pagina Facebook Silvano Cuffolo
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese2 giorni fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Circondario2 giorni fa
Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Fuori provincia2 giorni fa
Muore a 19 anni di ritorno dalla discoteca
Circondario2 giorni fa
Persona scomparsa a Roasio: anche con l’elicottero per le ricerche
Circondario3 giorni fa