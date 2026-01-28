Colpisce al volto e prova a rapinare un 27enne a Biella. Arrestato

È stato convalidato ieri l’arresto dell’uomo fermato dalla polizia per aggressione e tentata rapina a Biella.

Aggressione e tentata rapina in piazza del Monte a Biella

L’episodio è avvenuto lunedì scorso nel pieno centro cittadino, in piazza del Monte. Erano circa le 12,30 quando un uomo si è avvicinato a un ragazzo di 27 anni, colpendolo al volto nel tentativo di sottrargli denaro e portafoglio.

La vittima inseguita dall’aggressore in via Italia in monopattino

L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni amici della vittima, il cui intervento ha permesso al giovane di fuggire e di chiamare il 112. Mentre la vittima restava in contatto telefonico con la sala operativa, riferendo di essere inseguito lungo via Italia dall’aggressore in monopattino, le pattuglie della squadra volante hanno immediatamente cinturato l’area, presidiando le principali vie di accesso al centro storico.

Il riconoscimento e l’arresto

L’uomo è stato intercettato e fermato poco dopo. Riconosciuto senza esitazioni dalla vittima, è risultato essere un cittadino straniero di 33 anni, arrivato in città da pochi mesi. L’uomo è stato quindi tratto in arresto, provvedimento successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

