Seguici su

AttualitàBiella

Va in pensione il vigile del fuoco Stefano Rubin Pedrazzo

“Esprimiamo al collega Stefano un sentito ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione dimostrati in maniera costante”

Pubblicato

11 secondi fa

il

stefano rubin pedrazzo

Tra pochi giorni terminerà il servizio nel corpo dei vigili del fuoco del caposquadra esperto Stefano Rubin Pedrazzo: sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 2 febbraio.

Va in pensione Stefano Rubin Pedrazzo

La carriera di Stefano Rubin Pedrazzo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è iniziata con l’immissione in ruolo il giorno 14 aprile del 1997.
Assegnato al comando di Biella a seguito del corso formativo di ingresso, ha svolto la propria carriera maturando una proficua e determinante esperienza grazie allo svolgimento di numerosissimi interventi su tutto il territorio nazionale, tra i quali particolare rilevanza hanno rivestito le emergenze legate agli eventi sismici a L’Aquila, nel 2009, e in Emilia Romagna, nel 2012. Nel 2018 è divenuto capo squadra, nel 2023 capo squadra esperto.

Ha svolto vari compiti all’interno della sede seguendo il Settore Autorimessa, partecipando attivamente in occasione delle cerimonie istituzionali del comando e concludendo la propria esperienza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il delicato incarico di vice capo turno, dove è stato collaboratore fidato del capo turno e del comandante.

“Ringraziamo Stefano per l’impegno e l’abnegazione”

“In tutte le mansioni ha dimostrato elevate doti organizzative e umane – sottolineano dal comando provinciale -, in particolare nell’ambito del soccorso tecnico urgente e nella gestione delle relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno del proprio turno. A nome di tutto il comando si esprime al collega Stefano un sentito ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione dimostrate in maniera costante, rivolgendogli un sincero augurio di ogni bene per un futuro pieno di soddisfazioni personali da condividere con i propri cari”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.