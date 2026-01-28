Va in pensione il vigile del fuoco Stefano Rubin Pedrazzo

Tra pochi giorni terminerà il servizio nel corpo dei vigili del fuoco del caposquadra esperto Stefano Rubin Pedrazzo: sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 2 febbraio.

Va in pensione Stefano Rubin Pedrazzo

La carriera di Stefano Rubin Pedrazzo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è iniziata con l’immissione in ruolo il giorno 14 aprile del 1997.

Assegnato al comando di Biella a seguito del corso formativo di ingresso, ha svolto la propria carriera maturando una proficua e determinante esperienza grazie allo svolgimento di numerosissimi interventi su tutto il territorio nazionale, tra i quali particolare rilevanza hanno rivestito le emergenze legate agli eventi sismici a L’Aquila, nel 2009, e in Emilia Romagna, nel 2012. Nel 2018 è divenuto capo squadra, nel 2023 capo squadra esperto.

Ha svolto vari compiti all’interno della sede seguendo il Settore Autorimessa, partecipando attivamente in occasione delle cerimonie istituzionali del comando e concludendo la propria esperienza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il delicato incarico di vice capo turno, dove è stato collaboratore fidato del capo turno e del comandante.

“Ringraziamo Stefano per l’impegno e l’abnegazione”

“In tutte le mansioni ha dimostrato elevate doti organizzative e umane – sottolineano dal comando provinciale -, in particolare nell’ambito del soccorso tecnico urgente e nella gestione delle relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno del proprio turno. A nome di tutto il comando si esprime al collega Stefano un sentito ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione dimostrate in maniera costante, rivolgendogli un sincero augurio di ogni bene per un futuro pieno di soddisfazioni personali da condividere con i propri cari”.

