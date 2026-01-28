BiellaCronaca
Salvarono un uomo che voleva suicidarsi, premiati due agenti della polizia locale di Biella
Ieri il riconoscimento della Regione è stato consegnato a Stefano Bellinazzo e Damiano Nurra
Nella giornata di ieri due agenti della polizia locale di Biella sono stati premiati per aver salvato un uomo che voleva togliersi la vita.
Riconoscimento a due agenti della polizia locale di Biella per un intervento sul viadotto di Chiavazza
Nel corso del consiglio comunale di ieri, il formale riconoscimento assegnato dal Consiglio regionale è stato consegnato a due agenti della polizia locale di Biella, Stefano Bellinazzo e Damiano Nurra, per un intervento risalente al 25 febbraio 2024.
In quella occasione, durante un servizio di pattuglia di pronto intervento, in stato di emergenza, erano intervenuti sul viadotto sul torrente Cervo dove un uomo, in evidente stato di agitazione, manifestava intenti suicidi.
“Gli operatori, attraverso l’ascolto ed il dialogo con il soggetto – si legge nella motivazione del premio conferito dalla Regione -, riuscivano a calmarlo e guadagnare la sua fiducia, facendolo desistere dai suoi propositi, accompagnandolo infine in ambulanza presso il locale pronto soccorso, dove veniva affidato alle cure dei sanitari”.
Premiato anche Stefano Zannin per i 35 anni di servizio
Nel corso del consiglio comunale, è stato consegnato anche il riconoscimento concesso sempre dalla Regione a Stefano Zannin per i 35 anni di servizio.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook