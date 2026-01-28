AttualitàBiella
Spid, riprendono le attività di sportello per i cittadini
Sarà nuovamente attivo il servizio presso la Provincia di Biella
Spid, riprendono le attività di sportello per i cittadini.
Spid, riprendono le attività di sportello per i cittadini
A partire da venerdì 30 gennaio 2026 sarà nuovamente attivo presso la Provincia di Biella il servizio per l’attivazione e la gestione dell’identità digitale SPID.
Da venerdì
A partire da venerdì riprendono le attività di sportello e del Punto SPID Facile, attivo in convenzione con InfoCamere.
Il servizio è dedicato al supporto dei cittadini per l’attivazione e la gestione dell’identità digitale SPID.
Lo sportello è aperto il martedì dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 08:30 alle 12:30.
Per accedere al servizio è possibile prenotare un appuntamento online tramite il link: https://www.provincia.biella.it/it/servizi/page/spid-sistema-pubblico-di-identita-digitale
Oppure contattare il numero 0158480872 per informazioni e prenotazioni.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook