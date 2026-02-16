«I treni biellesi? Sono puntuali. E le corse festive vanno bene così».

Puntualità sopra la media sulla Biella–Santhià ma nessun aumento di treni previsto nel weekend, diretti su Torino rimandati al 2027 ed elettrificazione della Biella–Novara ancora tutta da valutare. È la fotografia, non molto incoraggiante, scattata nei giorni scorsi al Tavolo Ferrovie Biellesi convocato con Regione Piemonte, Provincia, Trenitalia, Rfi e le associazioni dei pendolari. In discussione numeri, criticità e prospettive del futuro prossimo del sistema ferroviario locale.

A tirare le somme è l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi. «Abbiamo analizzato le linee biellesi – spiega -. La Biella-Novara, tra il 2025 e l’inizio del 2026, registra una puntualità del 90 per cento, con meno guasti e, quindi, disagi segnalati rispetto al passato. La Biella-Santhià fa ancora meglio, con un indice del 96 per cento, ed è oggi una delle linee più puntuali del Piemonte».

Risultati incoraggianti, che però non raccontano tutta la storia. «Purtroppo – ha aggiunto l’assessore – queste linee risentono delle criticità presenti sulla Torino-Milano. Su quest’ultima abbiamo messo in servizio treni nuovi e questo ha già portato a una diminuzione di ritardi e disservizi. Restano però i cantieri, che continueranno a incidere ancora per qualche mese».

Capitolo weekend: nessuna novità in arrivo. «Non sono previsti aumenti dei servizi nel fine settimana – chiarisce l’assessore -. In tutta la Regione tendenzialmente il servizio nel weekend è ridotto rispetto ai giorni feriali; addirittura in altre zone, si pensi alle linee come Asti-Alba, Asti-Acqui o Casale-Mortara, nel fine settimana ci sono tratte che non hanno nemmeno un treno».

Diverso il discorso per i collegamenti diretti con Torino. «C’è la volontà della Regione di ampliare l’offerta e di mantenere l’impegno preso – assicura -. L’orizzonte temporale su cui stiamo lavorando è il 2027».

Attenzione anche alle infrastrutture. «Sui passaggi a livello – ha spiegato – Provincia e Regione hanno preso l’impegno di aggiornare il protocollo, così da risolvere le difficoltà che si registrano in alcuni comuni. A giugno verrà messa mano anche al segnalamento sulla Biella-Novara, così da ridurre ulteriormente i problemi e rendere la linea ancora più puntuale».

Infine, il tema più delicato: l’elettrificazione della Biella-Novara. «Nei prossimi giorni ci saranno ancora due incontri di confronto con Rfi – conclude Gabusi -. L’obiettivo è avere un macro-quadro completo che comprenda non solo i costi dell’elettrificazione ma anche quelli delle opere complementari e delle risorse necessarie. Il progetto era nato con una stima di 35 milioni, oggi siamo a 98 milioni perché si è ampliata la gamma degli interventi previsti. Solo dopo potremo prendere decisioni definitive. Al momento non c’è, quindi, una data certa di presentazione del progetto».

