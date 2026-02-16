Seguici su

Piogge deboli al mattino, poi spazio a schiarite

Le previsioni per le prossime ore

Pubblicato

23 minuti fa

il

A Biella oggi il meteo si presenta con cieli molto nuvolosi nelle prime ore della giornata e deboli piogge diffuse. Sono attesi circa 0,8 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore, con fenomeni comunque di lieve intensità.

Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità: dal pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli poco nuvolosi in serata. Un miglioramento progressivo che accompagnerà il calo delle precipitazioni.

Per quanto riguarda le temperature, la massima registrata sarà di 12°C, mentre la minima scenderà fino a 4°C.

