Piogge deboli al mattino, poi spazio a schiarite
A Biella oggi il meteo si presenta con cieli molto nuvolosi nelle prime ore della giornata e deboli piogge diffuse. Sono attesi circa 0,8 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore, con fenomeni comunque di lieve intensità.
Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità: dal pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli poco nuvolosi in serata. Un miglioramento progressivo che accompagnerà il calo delle precipitazioni.
Per quanto riguarda le temperature, la massima registrata sarà di 12°C, mentre la minima scenderà fino a 4°C.
