AttualitàFuori provincia
Si getta sotto il treno dopo il suicidio della figlia
Tragedia stamattina a Borgomanero
Tragedia a Borgomanero. Il padre non ha retto al suicidio della figlia avvenuto due anni fa.
Stamattina Paolo Lorenzini ha deciso di farla finita. E’ stato travolto dal treno a Cressa, proprio nello stesso posto dove due anni fa a 19 anni la figlia Claudia si era tolta la vita.
L’uomo lascia un altro figlio e la moglie.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità9 ore fa
Vi siete persi La Provincia con tutte le foto di San Valentino? Potete sfogliare il giornale on line
Attualità1 giorno fa
Malore fatale per l’avvocato Andrea Bindi
Attualità2 giorni fa
Valle Cervo in ostaggio del disturbatore seriale
Circondario6 ore fa
Scoppia la lite per il taglio di capelli sbagliato
Attualità12 ore fa