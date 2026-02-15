Seguici su

Si getta sotto il treno dopo il suicidio della figlia

Tragedia stamattina a Borgomanero

Tragedia a Borgomanero. Il padre non ha retto al suicidio della figlia avvenuto due anni fa.

Stamattina Paolo Lorenzini ha deciso di farla finita. E’ stato travolto dal treno a Cressa, proprio nello stesso posto dove due anni fa a 19 anni la figlia Claudia si era tolta la vita.

L’uomo lascia un altro figlio e la moglie.

