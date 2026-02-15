Tamponamento in via Matteotti a Biella.

Incidente ieri intorno a mezzogiorno a Biella tra tre veicoli. A essere coinvolti una Hyundai, una Ford Focus e una Ford Fiesta,. al volante due uomini e una donna. Le parti non trovavano l’accordo. Per questo è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

