Tamponamento in via Matteotti a Biella

Le parti non si mettevano d’accordo

Tamponamento in via Matteotti a Biella.

Incidente ieri intorno a mezzogiorno a Biella tra tre veicoli. A essere coinvolti una Hyundai, una Ford Focus e una Ford Fiesta,. al volante due uomini e una donna. Le parti non trovavano l’accordo. Per questo è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

 

