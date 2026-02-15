Seguici su

Vi siete persi La Provincia con tutte le foto di San Valentino? Potete sfogliare il giornale on line

Se vi siete persi il giornale di ieri, potete sempre acquistare e sfogliare la Provincia on line grazie all’edizione digitale

Pubblicato

25 secondi fa

il

san valentino #piùbacipiùvinci

Vi siete persi l’edizione della Provincia di Biella con tutte le foto di San Valentino in edicola ieri? Niente paura, stamattina potete ancora trovarlo, oppure potete sfogliare il giornale on line a soli 99 centesimi.

Per acquistare il nostro bisettimanale, sfogliare le pagine sul vostro telefonino e leggere le notizie pubblicate sulla “carta”, basta cliccare qui e seguire le semplici istruzioni.

Sull’edizione di ieri, sabato 14 febbraio, abbiamo proclamato i vincitori del concorso #piùbacipiùvinci e pubblicato tutte le foto che ci avete inviato in questo giorni per festeggiare insieme San Valentino.

