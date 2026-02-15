Addio all’avvocato Bindi: colto da un malore in vacanza.

Era in vacanza per un fine settimana sulla neve a Pila in Valle d’Aosta quando è stato colpito da un malore. Andrea Bindi è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Aveva 48 anni.

Era un avvocato molto noto a Biella soprattutto per le vicenda civili. Era impegnato anche in politica.

Lo ricorda il sindaco Marzio Olivero.

Così mi è parsa oggi, poche ore fa, quando ho saputo che sei mancato.

Quando ho pensato quanto fosse crudele che Corinna non avesse più il suo papà, che non ci fossi più per Marika.

Per loro dolore e un incanto infranto.

Per noi con il cordoglio e una tristezza profonda un unico conforto, sapere che tu sarai sempre vicino a loro, al tuo papà Marco, a tua sorella Marianna e a quanti ti hanno voluto bene. Perché avevi un grande cuore e continuerai a vivere nei loro.

“Accade che talvolta la morte, se possibile, ci appaia ancora più incomprensibile e inaccettabile, senza senso, ingiusta, malvagia; accade soprattutto quando giunge anzitempo e inaspettata, immotivata, improvvisa.