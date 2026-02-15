Seguici su

AttualitàBiella

Addio all’avvocato Bindi: colto da un malore in vacanza

Il ricordo del sindaco Marzio Olivero

Pubblicato

17 secondi fa

il

Addio all’avvocato Bindi: colto da un malore in vacanza.
Era in vacanza per un fine settimana sulla neve a Pila in Valle d’Aosta quando è stato colpito da un malore. Andrea Bindi è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Aveva 48 anni.
Era un avvocato molto noto a Biella soprattutto per le vicenda civili. Era impegnato anche in politica.
Lo ricorda il sindaco Marzio Olivero.
“Accade che talvolta la morte, se possibile, ci appaia ancora più incomprensibile e inaccettabile, senza senso, ingiusta, malvagia; accade soprattutto quando giunge anzitempo e inaspettata, immotivata, improvvisa.

Così mi è parsa oggi, poche ore fa, quando ho saputo che sei mancato.
Quando ho pensato quanto fosse crudele che Corinna non avesse più il suo papà, che non ci fossi più per Marika.
Per loro dolore e un incanto infranto.
Per noi con il cordoglio e una tristezza profonda un unico conforto, sapere che tu sarai sempre vicino a loro, al tuo papà Marco, a tua sorella Marianna e a quanti ti hanno voluto bene. Perché avevi un grande cuore e continuerai a vivere nei loro.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.