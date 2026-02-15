“Un’auto mi ha toccato con lo specchietto ed è scappata”.

Una donna di Biella ha avvisato le forze dell’ordine dicendo di essere stata toccata al braccio da un’auto in transito con lo specchietto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook