“Un’auto mi ha toccato con lo specchietto ed è scappata”
Sul posto la polizia locale
“Un’auto mi ha toccato con lo specchietto ed è scappata”.
Una donna di Biella ha avvisato le forze dell’ordine dicendo di essere stata toccata al braccio da un’auto in transito con lo specchietto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.
