Comunichiamo che il 26 gennaio scorso, a Roma presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, una delegazione del Co.M.I.S. ha provveduto a consegnare personalmente all’On. Andrea Casu, Vicepresidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ed all’Ing. Paola Firmi, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, il documento con i risultati della raccolta firme di cui ci siamo fatti promotori sulla piattaforma change.org.

Consegnata la petizione per migliorare i la rete ferroviaria piemontese

Il 28 gennaio invece abbiamo provveduto all’invio, a mezzo posta certificata, al Presidente della Regione, Alberto Cirio, al Consiglio Regionale, all’assessore ai trasporti, Marco Gabusi, alla II Commissione Trasporti ed all’Agenzia della Mobilità Piemontese. L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio di AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, è nata per rappresentare il malcontento degli utenti piemontesi dovuto a continui e quotidiani disservizi, alcuni ormai cronicizzati, che causano problematiche sui posti di lavoro, a scuola ma anche nella vita privata. Per correttezza va detto che i molti cantieri attivi per il potenziamento della rete incidono parecchio sulla situazione attuale ma altrettante sono le irregolarità quotidiane nel funzionamento dell’infrastruttura (passaggi a livello, deviatoi, segnalamento) e del materiale rotabile, in fase di sostituzione ma non per l’intera dotazione. Molto positive quindi le grandi opere ma occorrerebbe più attenzione alla manutenzione ordinaria, risultata probabilmente carente negli ultimi decenni. A questo si aggiungono la ristrutturazione e l’adeguamento delle stazioni per renderle accessibili a tutti, già prevista ma in molti casi rimandata, la riattivazione delle linee ferroviarie sospese e molto altro che abbiamo inserito nelle motivazioni della raccolta firme della quale ci siamo fatti promotori per sollecitare gli interventi necessari, alcuni promessi ma ad oggi rimasti irrealizzati, finalizzati a rendere il servizio adeguato alle esigenze dell’utenza e competitivo rispetto al mezzo privato, degno perciò dell’appellativo di servizio pubblico. Come sempre ci siamo resi disponibili al dialogo ed alla collaborazione efficace e costruttiva finalizzati ad ottenere un servizio ferroviario migliore, all’altezza delle aspettative degli utenti.

Co.M.I.S. Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile

Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi

